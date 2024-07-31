Ценами на билеты на поезд Анапа-Москва заинтересовалась прокуратура

Сообщения в СМИ о непомерных ценах на железнодорожные билеты из Анапы в Москву вызвали интерес в транспортной прокуратуре. Ведомство проверит, не нарушались ли права пассажиров.

Ситуацию с предположительно завышенными ценами на билеты на курорты Черного моря и проблемами с их покупкой оценит Московская межрегиональная транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в связи с публикацией в средствах массовой информации сведений о повышении стоимости и отсутствии билетов на поезда, следующие до Черноморского побережья"

– прокуратура

По итогам проверки будет принято решение о возможных мерах реагирования.

Напомним, широкий резонанс вызвала публикация в "МК" информации о том, что туристы не могут купить обратные билеты из Анапы в Москву, так как их просто нет в продаже. О сложной ситуации рассказали сами отдыхающие. Еще одна туристка поведала, что при запросе сайт РЖД выдал ей единственный вариант, при котором цена билета превышает 70 тыс рублей, а сам поезд не прямой – пассажиру придется делать пересадку в Ростове-на-Дону.