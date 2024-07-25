Отключение света остановило поезда в Абхазии

Аварийное отключение электричества оказало влияние на работу Абхазской железной дороги. Задерживаются пассажирские и товарные поезда.

В Абхазии наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. В этой связи задерживается туристический поезд, следующий из Туапсе в Гагру, а также поезд «Ласточка». По данным на настоящий момент отставание от расписания поездов составляет два часа.

«Псоу – Сухум» – электрифицированный участок. Мы планировали начать перевозку грузов с 05:00, но из-за отключения света пришлось ее отложить и перестроиться до перехода на теплотягу. Что касается пассажирских поездов, они работают на тепловой тяге и проблем с этим нет»

– АЖД Арсоу Читанава.

Отметим, что пассажирские поезда, такие как «Туапсе-Гагра» и «Ласточка», играют важную роль в обеспечении комфортной и безопасной транспортировки пассажиров по территории Абхазии. Задержки в расписании могут привести к негативному опыту путешественников, потере соединений с другими видами транспорта, а также к общим неудобствам. Важно, чтобы железнодорожные компании принимали надлежащие меры для минимизации таких отрицательных последствий и информировали пассажиров о возможных изменениях в расписании.