Вестник Кавказа

Юного дагестанца наградили за спасение детей

Юного дагестанца наградили за спасение детей
© Фото: сайт МВД Дагестана
Мальчика из Дагестана наградили в МВД республики за спасение. В июне он вытащил из канала Октябрьской революции девочку и ее брата.

Юный житель Дагестана Мухаммад Ибрагимов был награжден почетной грамотой в МВД республики за спасение, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава подразделения по делам несовершеннолетних Махач Мирзаев и его подчиненные выразили благодарность мальчику за мужество. Ему также подарили портфель и канцелярские принадлежности.

Мухаммад 24 июня вытащил из канала Октябрьской революции в Махачкале семилетнюю девочку и ее младшего брата.

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