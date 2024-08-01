Юного дагестанца наградили за спасение детей

Мальчика из Дагестана наградили в МВД республики за спасение. В июне он вытащил из канала Октябрьской революции девочку и ее брата.

Юный житель Дагестана Мухаммад Ибрагимов был награжден почетной грамотой в МВД республики за спасение, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава подразделения по делам несовершеннолетних Махач Мирзаев и его подчиненные выразили благодарность мальчику за мужество. Ему также подарили портфель и канцелярские принадлежности.

Мухаммад 24 июня вытащил из канала Октябрьской революции в Махачкале семилетнюю девочку и ее младшего брата.