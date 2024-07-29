В горах КЧР спасатели нашли юных туристов-потеряшек

Благополучно завершился поход в на Дуккинские озера в горах Карачаево-Черкесии для юных ставропольцев, оторвавшихся от группы сверстников и заблудившихся в незнакомой местности.

Немало беспокойства принесли представителям сразу нескольких ведомств Карачаево-Черкесии (КЧР) юные туристы со Ставрополья, решившие опередить основную группу и оторвавшиеся от нее в горном походе на Дуккинские озера, сообщила пресс-служба МВД России.

Помочь найти детей полицейских попросила мама одного из них – жительница ставропольского города Изобильный, которая и рассказала, что трое ребят 12, 13 и 17 лет ушли вперед во время пешего похода в горы и пропали, все попытки созвониться с ними оказались безуспешными – мобильная связь в горах крайне неустойчива, передает "АиФ-Ставрополье".

Полицейские подняли на поиски детей не только своих сотрудников, но и спасателей регионального ГУ МЧС России, и даже пограничников – к счастью, поиски завершились довольно быстро, а главное – успешно: дети успели отойти на 8 км от курортного поселка Романтик.

Прытких туристов спасатели доставили родителям – все они оказались полны сил и здоровья, но нагоняй от старших все же получили.