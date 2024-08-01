Дагестанское дерби состоится во Второй лиге по футболу

В рамках 20-го тура Второй лиги пройдет встреча "Победы" из Хасавюрта и "Легиона" из Махачкалы. Матч состоится 10 августа в Хасавюрте.

В 20-м туре Второй лиги России по футболу сойдутся две дагестанские команды – "Победа" из Хасавюрта " и махачкалинский "Легион".

Как пишет РИА Дагестан, дерби между двумя клубами из республики пройдет на стадионе имени Муртазалиева в Хасавюрте 10 августа.

В этот же день на махачкалинском стадионе "Труд" состоится встреча между командами "Динамо-2" Махачкала и "Рубин" из Ялты.