Вестник Кавказа

Дагестанское дерби состоится во Второй лиге по футболу

Дагестанское дерби состоится во Второй лиге по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках 20-го тура Второй лиги пройдет встреча "Победы" из Хасавюрта и "Легиона" из Махачкалы. Матч состоится 10 августа в Хасавюрте.

В 20-м туре Второй лиги России по футболу сойдутся две дагестанские команды – "Победа" из Хасавюрта " и махачкалинский "Легион".

Как пишет РИА Дагестан, дерби между двумя клубами из республики пройдет на стадионе имени Муртазалиева в Хасавюрте 10 августа.

В этот же день на махачкалинском стадионе "Труд" состоится встреча между командами "Динамо-2" Махачкала и "Рубин" из Ялты.

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