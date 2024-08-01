Вестник Кавказа

"Динамо" Махачкала заплатит штраф за поведение болельщиков

Болельщики махачкалинского “Динамо“
© Фото: сайт футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" предстоит заплатить штраф за поведение своих болельщиков. Они выкрикивали оскорбления на домашней игре с "Пари НН".

Махачкалинский клуб "Динамо" оштрафован за неподобающее поведение своих болельщиков. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Артур Григорьянц подчеркнул, что фанаты выкрикивали оскорбления в адрес арбитра, судившего игру с "Пари НН".

Он также поведал, что динамовцам предстоит заплатить штраф за удаление двух своих игроков.

"В Махачкале удалили двух игроков. Штраф – 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Глушков был удалён на 90-й минуте, он присутствовал на заседании по видеосвязи, мы его послушали, оценили все обстоятельства"

– глава КДК

Он подчеркнул, что извинения были приняты, уточнив при этом, что срок дисквалификации составит два матча.

"С учетом всех обстоятельств – два матча дисквалификации, один из них – реальный, другой – условный. Испытательный срок до 31 декабря 2024 года"

– Артур Григорьянц

Напомним, встреча 3-го тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Пари НН" состоялась 4 августа. Победу со счетом 1:0 одержали гости.

Турнирная таблица

После трех стартовых туров махачкалинская команда занимает 13-ю строчку, имея в своем активе 2 очка. "Пари НН" с 3 очками располагается на 11-м месте.

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