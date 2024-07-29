"Ахмат" уступил дома "Локомотиву", "Динамо" Махачкала – "Пари НН"

Грозненский "Ахмат" и махачкалинское "Динамо" провели свои матчи в рамках 3-го тура чемпионата России по футболу. Обе команды потерпели поражения.

Вечером 4 августа состоялось два матча чемпионата России по футболу. "Ахмат" принимал в Грозном московский "Локомотив", а махачкалинское "Динамо" играло дома с "Пари НН".

"Ахмат" при своих болельщиках потерпел разгромное поражение от "Локомотива" со счетом 0:4. Голами в составе столичный команды отметились нападающие Дмитрий Воробьев (7-я пенальти, с пенальти) и Вадим Раков (79-я), защитник Жерзино Ньямси (17-я и 36-я) и полузащитник Алексей Батраков (90+1).

"Динамо" уступило в Махачкале "Пари НН". Единственный мяч на 82-й минуте забил с пенальти полузащитник Николай Калинский.