Турпоток в Краснодарский край с начала лета превысил 6,4 млн туристов

Этим летом в Краснодарском крае уже отдохнули свыше 6,4 млн человек. Всего в регионе ждут около 10 млн туристов.

В Краснодарский край этим летом принял уже 6,4 млн отдыхающих, еще 2,6 млн человек побывали в регионе с экскурсиями, информирует минтуризма региона.

«Сейчас начало августа, два активных месяца летнего купального сезона позади, но курортный сезон в разгаре... Туристы должны отдыхать комфортно и безопасно»

– замглавы Кубани Александр Руппель

Туристический поток текущего сезона ожидается на уровне 10 млн человек, добавил он.