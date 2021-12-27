Премьер-министром Бангладеш на время до проведения выборов стал советник ректора одного из вузов Азербайджана – Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) – Мухаммад Юнус.

Временным правительством Бангладеш будет руководить советник ректора UNEC (Азербайджанский государственный экономический университет) – именно такой пост занимает нобелевский лауреат, всемирно известный общественный деятель Мухаммад Юнус.

Накануне он принес присягу в качестве временного премьер-министра Бангладеш. При этом Юнус подчеркнул, что после выборов уйдет из политики.

Напомним, 84-летний ученый-экономист Мухаммад Юнус известен своей общественной деятельностью – он создал банк, кредиты из которого могли получить люди из беднейших слоев населения, не предоставляя никаких гарантий. Юнус рассчитывал, что такая помощь даст возможность нуждающимся выбиться из нищеты и встать на ноги, например, занявшись бизнесом.

В 2006 году экономист получил Нобелевскую премию мира. Награды Юнус был удостоен за создание и внедрение концепции, которая развивает малый бизнес и дает шанс беднякам стать обеспеченными людьми.

Мухаммад Юнус сотрудничает с UNEC: в апреле 2024 года он стал советником его ректора.