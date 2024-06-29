Агитационная кампания стартует перед парламентскими выборами в Азербайджане

Уже через три недели в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы. Сегодня в республике началась агитационная кампания.

В Азербайджане дан старт агитационной кампании на внеочередных выборах в парламент, которые пройдут этой осенью. Об этом информирует Центризбирком республики.

"Согласно избирательному кодексу, агитационная кампания стартует за 23 дня до дня голосования, то есть 9 августа, и завершится в 08:00 по местному времени [07:00 мск] 31 августа - ровно за сутки до открытия избирательных участков"

– ЦИК Азербайджана

Согласно данным Центризбиркома, на выборах зарегистрировали 1030 кандидатов, треть из которых (305) представляют 25 политических партий. Остальные идут на выборы в качестве независимых кандидатов.

Внеочередные выборы в парламент

Предстоящее выборы впервые пройдут в Карабахе и Восточном Зангезуре. Изначально они должны были состояться в ноябре нынешнего года, однако в июне их перенесли на 1 сентября. Решение о переносе связано с проведением в республике конференции COP-29 и других крупных международных мероприятий.