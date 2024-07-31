"Газель" и легковушка встретились в смертельном ДТП в КБР

Авария с летальным исходом произошла сегодня днем в Кабардино-Балкарии. Столкнулись два транспортных средства. Жертвами автокатастрофы стали два человека.
Страшное ДТП случилось сегодня в одном из населенных пунктов Баксанского района, о трагедии рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.
Сигнал о ЧП поступил в 14:53 мск. Стало известно, что авария произошла в сельском поселении Дыгулугбей.
Во время ДТП столкнулись микроавтобус "Газель" и легковая машина ВАЗ-2114.
"К сожалению, в результате происшествия 2 человека погибли"
– МЧС
Последствия аварии ликвидировали пять спасателей.
Причина автокатастрофы пока не установлена, ее выяснят специалисты.
В Госавтоинспекции КБР уточнили, что в момент аварии микроавтобус был припаркован на придорожной стоянке. ЧП унесло жизни водителя и пассажира "Жигулей".