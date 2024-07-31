Вестник Кавказа

"Газель" и легковушка встретились в смертельном ДТП в КБР

"Газель" и легковушка встретились в смертельном ДТП в КБР
© Фото: МЧС КБР
Авария с летальным исходом произошла сегодня днем в Кабардино-Балкарии. Столкнулись два транспортных средства. Жертвами автокатастрофы стали два человека.

Страшное ДТП случилось сегодня в одном из населенных пунктов Баксанского района, о трагедии рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.

Сигнал о ЧП поступил в 14:53 мск. Стало известно, что авария произошла в сельском поселении Дыгулугбей.

Во время ДТП столкнулись микроавтобус "Газель" и легковая машина ВАЗ-2114.

"К сожалению, в результате происшествия 2 человека погибли"

– МЧС

Последствия аварии ликвидировали пять спасателей.

Причина автокатастрофы пока не установлена, ее выяснят специалисты.

В Госавтоинспекции КБР уточнили, что в момент аварии микроавтобус был припаркован на придорожной стоянке. ЧП унесло жизни водителя и пассажира "Жигулей".

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