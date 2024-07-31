Северная Осетия нарастила производство яиц

В период с января по июнь этого года в Северной Осетии отметили рост производства яиц на 2,5% в сравнении с прошлогодними показателями. Больше всего продукции выпустили личные подсобные хозяйства.

Производство яиц в Северной Осетии за первые полгода выросло на 38 млн единиц, что на 2,5% больше, чем в такой же период времени в 2023 году, рассказали в Минсельхозе республики.

"Существенный вклад в рост объемов производства яиц вносят фермерские хозяйства, в том числе получившие грант "Агростартап"

- Минсельхоз Северной Осетии

Из общего числа, произведенных яиц с января по июнь, предприятия сельского хозяйства выпустили 1 млн продукции, фермеры и частные бизнесмены – 8 млн, а личные хозяйства – 28 млн.

Рост производства яиц в Северной Осетии не сильно изменился. В 2023 году он составил около 24%, что ровняется 21 млн, сообщили Интерфаксу в Минсельхозе.