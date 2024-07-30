Молочный завод запустили в Северной Осетии

На территории Северной Осетии заработало предприятие по переработке молока с полным циклом производства. Сырье для него поставляют местные фермеры. Завод будет выпускать молоко жирностью 2,5% и 3,2%, сметану, творог, кефир.

В Северной Осетии заработал молокозавод, который работает с продукцией местных фермеров. Предприятие будет специализироваться на производстве молока с жирностью 2,5% и 3,2%, сметаны, творога и кефира. Такой ассортимент позволит удовлетворить разнообразные потребности потребителей – от любителей легкого молока до ценителей кисломолочных продуктов.

«Мы запустили завод с полным циклом производства молочной продукции. Продукция изготавливается из коровьего молока, которое нам начали поставлять местные фермеры. Мощность переработки завода 5 тонн в час. На первом этапе начнем с 10 тонн с возможностью расширения до 50 тонн в сутки»

– руководитель инвестиционных проектов СППК «Агро-Юг» Руслан Цагараев

По его словам, одним из ключевых преимуществ нового предприятия является контроль качества продукции на каждом этапе производства. Местные фермеры предоставляют натуральное и свежее молоко без ГМО и химических добавок, что позволяет гарантировать высокое качество конечной продукции.

Также в релизе отмечается, что запуск предприятия по переработке молока открывает новые перспективы для развития местного животноводства и молочной промышленности.