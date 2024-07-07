Экспорт зерновых увеличился в Северной Осетии на 31,5%

Аграрии Северной Осетии сообщили о росте экспорта зерновых на 31,5%. Рост стал возможен благодаря усилиям фермеров, государственной поддержке и развитию инфраструктуры.

Северная Осетия, являясь одним из регионов Российской Федерации с развитым сельским хозяйством, отмечает значительный рост экспорта зерновых культур. За последние полгода экспорт зерна увеличился на 31,5%, что свидетельствует о высоком потенциале данного сектора экономики региона. Этот рост стал возможен благодаря усилиям фермеров, государственной поддержке и развитию инфраструктуры, способствующей увеличению объемов производства и экспорта.

«Экспорт зерновых из Северной Осетии в I полугодии 2024 года составил $ 19,5 миллионов, что на 31,5% выше показателей аналогичного периода 2023 года. При этом доля экспорта местных производителей из общего экспорта зерновых составляет 3%, еще 97% - транзитный груз»

– Минсельхоз республики

В ведомстве отметили, что есть несколько ключевых факторов, которые способствовали увеличению экспорта зерновых культур из Северной Осетии. Во-первых, благоприятные климатические условия и плодородные почвы региона создают отличные возможности для выращивания различных зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, овес и кукуруза. Это обеспечивает высокие урожаи, что в свою очередь способствует увеличению предложения для экспорта.

Во-вторых, государственная поддержка сельского хозяйства в виде субсидий, льготных кредитов и других мер позволяет фермерам повышать производственные мощности, модернизировать оборудование и внедрять передовые технологии. Это снижает издержки производства и делает зерновые культуры более конкурентоспособными на мировом рынке.