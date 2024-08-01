Верхний Ларс так и не поехал

Очередь большегрузов на границе России и Грузи, хоть и не такими темпами, но все же продолжает расти: к вечеру на Международном автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" прибавилась почти сотня грузовиков.

Какого-либо заметного движения через российско-грузинскую границу на Международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" не наблюдается – грузовики лишь продолжают прибавляться, свидетельствуют вечерние данные сайта центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Движение по Военно-Грузинской дороге со стороны Грузии открыто, однако на российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у пункта пропуска, и "рассасывается" эта очередь крайне неохотно – во всяком случае, прибывают машины сюда быстрее, чем пересекают границу.

Всего с российской стороны сейчас въезда в Грузию ожидают 4 956 грузовых автомобилей – это почти на сотню больше, чем с утра.

Напомним, сегодня утром по данным сервиса электронной очереди в ней находилось 4887 машин, а сайт Центра указывал, что проезд через Ларс для них закрыт.