Состояние Верхнего Ларса не испугало армянских перевозчиков

Армения посчитала, что для ее перевозчиков нет необходимости использовать водное сообщение с Россией на Черном море вместо сухопутной переправы на Верхнем Ларсе в Северной Осетии. Пробки на российско-грузинской границе для них не помеха.

Несмотря на длинную очередь из тысячи машин на КПП "Верхний Ларс", который связывает Армению и Россию по земле, республика не нуждается в перевозке грузов на пароме, рассказал министр экономики АР Геворк Папоян.

"Россия увеличила пропускную способность на Ларсе. Сейчас необходимости в пароме нет"

- Геворк Папоян

Сухопутная переправа считается более удобной среди армянских перевозчиков, поэтому они продолжают выбирать Военно-Грузинскую дорогу для сообщения с Россией. Очереди их не пугают.

Папоян считает, что в скором времени затор станет меньше. За минувшую ночь количество машин незначительно сократилось с 4570 до 4345.

Напомним, что ранее президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии Давид Цецхладзе попросил российские и грузинские власти открыть дополнительные пути сухопутного прохода через границу, так как скопление такого количества автомобилей может стать причиной гуманитарной катастрофы.