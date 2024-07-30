Верхний Ларс открыли для всех машин

В Ереване заявили об открытии Верхнего Ларса. Эту же информацию подтвердили и в Северной Осетии. Движение разрешено до особого распоряжения.

Таможенный атташе посольства Армении в России Ваан Акопян сообщил об открытии Верхнего Ларса для автобусов и легковых автомобилей.

Он заявил об окончании технических работ на грузинской стороне. Акопян добавил, что движение по дороге в ближайшее время будет доступно и для грузовиков.

Информацию об открытии Военно-грузинской дороги подтвердили и в МЧС Северной Осетии. Там отметили, что движение восстановлено с учетом рекомендаций погранполиции Грузии.

Подчеркивается, что дорога доступна для всех видов транспорта с 9:50 мск до особого распоряжения.