Ситуация на "Верхнем Ларсе" может привести к гуманитарной катастрофе

Заторы в тысячи автомобилей на Военно-Грузинской дороге могут стать причиной гуманитарной катастрофы, по мнению Давида Цецхладзе. Состояние на "Верхнем Ларсе" также сильно мешает доставке грузов и передвижению автомобилистов.

На пути к КПП "Верхний Ларс" снова образовался затор, в связи с которым президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии Давид Цецхладзе просит власти России и Грузии рассмотреть вариант открытия альтернативного пути через границу и содействовать урегулированию нынешней ситуации.

"Прошу соответствующим ведомствам России и Грузии содействовать в данном вопросе и рассмотреть возможность открытия альтернативных путей"

- Давид Цецхладзе

Он добавил, что ситуация на КПП "Верхний Ларс" не только мешает перевозке грузов и передвижению людей, но и может привести к гуманитарной катастрофе.

Ранее пропускной пункт "Казбеги" со стороны грузинского государства был закрыт на ремонт, поэтому движение по Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии также приостановили в ночное время. После открытия движения для всех машин в очереди в сторону Грузии со стороны России встало более 4 тыс автомобилей.

До этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал распоряжение, согласно которому грузовики не могут въезжать на территорию региона по Военно-Грузинской дороге при условии, что кончились места на спецстоянке.

Военно-Грузинская дорога – единственная сухопутная магистраль, связывающая Россию с Грузией и Арменией. Она идет по Главному Кавказскому хребту и имеет длину в 208 км.