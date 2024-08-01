Вестник Кавказа

Верхний Ларс на сегодня: пробка достигла почти 5 тыс фур

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состояние на пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии сегодня утром ухудшается: судя по данным электронной очереди, количество большегрузов приближается к 5 тыс.

Пробка из фур перед КПП Верхний Ларс на территории России продолжает увеличиваться, следует из сведений ЦОДД Северной Осетии.

На момент написания этого материала, по данным сервиса электронной очереди, в ней находятся почти пять тысяч большегрузных автомобилей, а именно 4887 машин.

Кроме того, на сайте Центра указано, что проезд через Ларс для них закрыт.

Напомним, и без того непростая в туристический сезон ситуация с проездом в Грузию через Верхний Ларс осложнилась после того, как в ночь на 6 августа КПП был полностью закрыт почти на 9 часов из-за ремонтных работ, которые проводились на грузинской стороне. Движение автомобилей возобновилось только в 9.50 мск.

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