Полицейские разнимали драку на Верхнем Ларсе

Обстановка на международном автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" остается напряженной – нервы у водителей напряжены до такой степени, что полицейским сегодня пришлось разнимать вспыхнувшую там драку.

Житель Северной Осетии сегодня попытался пересечь границу России и Грузии на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Верхний Ларс", минуя многотысячную очередь из автомобилей, и спровоцировал драку, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Участковые уполномоченные отдела полиции № 2 УМВД России по Владикавказу на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" задержали местного жителя, который стал участником потасовки с дракой... Передвигаясь пассажиром в автомобиле такси, мужчина старался миновать образовавшуюся очередь, из-за чего вступил в словесный конфликт с одним из водителей, который впоследствии перерос в драку"

- МВД Северной Осетии

Нарушитель доставлен в отдел полиции, его ждет административное наказание за мелкое хулиганство.

Несмотря на то, что за минувшую ночь очередь на МАПП стала чуть меньше, она все равно превышает 4 тыс грузовиков – минувшим вечером в электронной очереди на границе стояли 4570 большегрузов, сегодня утром она сократилась до 4345 фур, сообщает сайт Центра организации дорожного движения Северной Осетии.