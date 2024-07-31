Верхний Ларс на сегодня: очередь грузовиков приближается к 4,6 тыс

Несмотря на то, что проезд грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге через границу с Грузией разрешен, очередь из фур на КПП Верхний Ларс не уменьшается, а напротив растет.

Ситуация с пробкой в пункте пропуска Верхний Ларс не улучшается – количество грузовиков, которые ожидают возможности проехать, увеличивается, следует из данных ЦОДД Северной Осетии.

Как следует из данных электронной очереди, опубликованных на сайте ведомства, на проезд через КПП Верхний Ларс на данный момент зарегистрировались 4570 большегрузов. Сегодня утром проезда ожидали 4,4 тыс фур.

Пробка перед Верхним Ларсом растянулась на несколько километров.

Напомним, в ночь на вторник проезд через границу был полностью закрыт для всех видов транспорта, в том числе для легковушек. Причина – ремонтные работы с грузинской стороны. Верхний Ларс не работал с часа ночи до 9.50 утра.