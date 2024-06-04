Вестник Кавказа

В Болгарии ратифицировали меморандум с Турцией об охране воздушного пространства

В Болгарии ратифицировали меморандум с Турцией об охране воздушного пространства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Болгария и Турция согласовали основные принципы в области охраны воздушного пространства. Они прописаны в меморандуме, который ратифицировал сегодня болгарский парламент.

В Болгарии одобрили меморандум с Турцией об охране воздушного пространства. Документ был ратифицирован на прошедшем сегодня заседании парламента страны.

В меморандуме прописаны ключевые принципы проведения трансграничных операции воздушной полиции в воздушном пространстве обеих стран.

Глава Минобороны Болгарии пояснил, что страна заключила данный документ, так как все страны НАТО заботятся о едином воздушном пространстве.

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