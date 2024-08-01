Вестник Кавказа

Ильхам Алиев покинул столицу Казахстана

Ильхам Алиев покинул столицу Казахстана
© Фото: АзерТАдж
Глава Азербайджана Ильхам Алиев окончил посещение Казахстана в рамках саммита центральноазиатских стран и покинул Астану на отечественных авиалиниях. Его проводил премьер Казахстана и высокопоставленные представители страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул Казахстан и сейчас возвращается в родную страну на отечественных авиалиниях.

В астанинском аэропорту в честь азербайджанского лидера выстроили почетный караул, который его провожал.

Около самолета с ним попрощался премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и иные высокопоставленные лица республики.

Напомним, что Ильхам Алиев приехал в Казахстан на саммит центральноазиатских стран. На встрече они обсудили процессы укрепления связей между странами, а также взаимодействия в сфере экономики и безопасности. Помимо этого, члены официальных делегаций подписали ряд документов.

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