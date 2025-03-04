Вестник Кавказа

Джейхун Байрамов поблагодарил Казахстан за поддержку в связи с авиакатастрофой под Актау

Джейхун Байрамов поблагодарил Казахстан за поддержку в связи с авиакатастрофой под Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, который сейчас находится с официальным визитом в Казахстане, поблагодарил эту страну и весь ее народ за поддержку после авиакатастрофы над Актау.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность Казахстану и всему казахстанскому народу за оперативное проведение поисково-спасательной операции после авиакатастрофы под Актау, в которой разбился пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний". Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

Азербайджанский дипломат также обратил внимание на всестороннюю поддержку, которую Казахстан оказывал во всех вопросах, связанных с последствиями трагедии, передают казахстанские СМИ.

Джейхун Байрамов также напомнил, что Казахстан и Азербайджан – дружественные и братские страны, объединенные общей культурой и традициями.

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