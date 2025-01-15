Казахстан продолжит сотрудничать с ИКАО при расследовании крушения самолета AZAL

Астана будет и далее взаимодействовать с ИКАО в целях завершения расследования трагедии с самолетом "Азербайджанских авиалиний", которая произошла над Актау в декабре, заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

Казахстанский вице-премьер Канат Бозумбаев провел встречу с главой Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло.

Он выразил благодарность ИКАО, обратив внимание на постоянную поддержку со стороны организации, которая оказывается в том числе и инициативам, поступающим со стороны Астаны. Кроме того, Бозумбаев выразил признательность за своевременное направление на место авиакатастрофы независимого эксперта Тормодура Тормодссона.

"С целью полного завершения данного расследования, мы продолжим взаимодействие с ИКАО"

– Бозумбаев

Он напомнил, что с самого начала Казахстан стремился к объективному и всестороннему расследованию трагедии.

Николя Ралло прокомментировал тот факт, что предварительный отчет о расследовании казахстанская сторона подготовила в короткие сроки – менее чем за полтора месяца.

"Я призываю вас продолжать обеспечивать полное соблюдение Конвенции о международной гражданской авиации на протяжении всего процесса расследования"

– Николя Ралло