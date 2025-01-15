Вестник Кавказа

Страховка в связи с крушением самолета AZAL полностью выплачена - АльфаСтрахование

Страховка в связи с крушением самолета AZAL полностью выплачена - АльфаСтрахование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские страховщики произвели полную выплату по авиакаско в связи с авиакатастрофой в Актау с самолетом AZAL. Также будут сделаны выплаты за ущерб пассажирам рейса.

Компания "АльфаСтрахование" полностью выплатила страховое возмещение по авиакаско в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане, рассказал заместитель генерального директора компании по авиационному и космическому страхованию Илья Кабачник, передает "Интерфакс".

"Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), а также ответственность перевозчика перед пассажирами были застрахованы в "АльфаСтраховании". Основная часть риска была перестрахована в "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК). Выплата за самолет в размере полной страховой суммы была произведена в феврале"

– Илья Кабачник

Сколько именно составил размер выплаты он не сообщил. Компания приняла решение выплатить страховку до объявления результатов расследования происшествия, так как факт крушения застрахованного самолета неоспорим.

"Поскольку риски войны и терроризма также были застрахованы, авиакомпания получает возмещение в любом случае"

– Илья Кабачник

Также предстоят выплаты пассажирам рейса Баку-Грозный, расчеты ущерба начались в январе и пока не завершены. Россия и Азербайджан входят в Монреальскую конвенцию 1999 года, которой регулируется перевозка авиапассажиров. Лимит выплаты за ущерб жизни и здоровью пассажиров составляет 2 млн рублей.

"Поскольку договор, заключенный между "АльфаСтрахованием" и AZAL, покрывает риски при выполнении рейсов в Россию, то предусмотрены также выплаты в соответствии с российским законом об ОСГОП N67-ФЗ"

– Илья Кабачник

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