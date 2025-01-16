Астана приветствовала согласование текста мирного договора Еревана и Баку

Казахстан высоко оценил окончание переговоров по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией и полное согласование сторонами этого документа.

МИД Казахстана распространил заявление в связи с завершением переговоров по тексту мирного соглашения между Баку и Ереваном. Его опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Выражаем уверенность, что достигнутые договоренности и подписание данного исторического документа станут важным шагом на пути к нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также обеспечению стабильности, безопасности и процветания всего региона Южного Кавказа"

– МИД Казахстана

Кроме того, в заявлении Астана еще раз подтвердила решительную поддержку мерам, которые предпринимаются для продолжения конструктивного диалога между Азербайджаном и Арменией, цель которого – установление прочного и долгосрочного мира.