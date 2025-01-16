Вестник Кавказа

Астана приветствовала согласование текста мирного договора Еревана и Баку

Астана приветствовала согласование текста мирного договора Еревана и Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан высоко оценил окончание переговоров по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией и полное согласование сторонами этого документа.

МИД Казахстана распространил заявление в связи с завершением переговоров по тексту мирного соглашения между Баку и Ереваном. Его опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Выражаем уверенность, что достигнутые договоренности и подписание данного исторического документа станут важным шагом на пути к нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также обеспечению стабильности, безопасности и процветания всего региона Южного Кавказа"

– МИД Казахстана

Кроме того, в заявлении Астана еще раз подтвердила решительную поддержку мерам, которые предпринимаются для продолжения конструктивного диалога между Азербайджаном и Арменией, цель которого – установление прочного и долгосрочного мира.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1075 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Правая рука Пашиняна пообещал &quot;очень интересные события&quot;

Правая рука Пашиняна пообещал "очень интересные события"

Эрдоган: Анкара активизировала действия для мира на Южном Кавказе

Эрдоган: Анкара активизировала действия для мира на Южном Кавказе

Куда поехать в Азербайджане: самые красивые места

Куда поехать в Азербайджане: самые красивые места

Президент Грузии назвал дружбу Баку и Тбилиси образцовой

Президент Грузии назвал дружбу Баку и Тбилиси образцовой

Кремль: России нужны мир и предсказуемость на Южном Кавказе

Кремль: России нужны мир и предсказуемость на Южном Кавказе

Пашинян надеется, что мир на Южном Кавказе станет приоритетом США

Пашинян надеется, что мир на Южном Кавказе станет приоритетом США

Магдалена Гроно передала в Брюссель позицию Баку по возобновлению диалога с Евросоюзом

Магдалена Гроно передала в Брюссель позицию Баку по возобновлению диалога с Евросоюзом

Пашинян встретился с генсеком НАТО в Давосе

Пашинян встретился с генсеком НАТО в Давосе

В Армении не ждут войны с Азербайджаном в этом году

В Армении не ждут войны с Азербайджаном в этом году

МИД РФ: миссия ЕС в Армении принесет дестабилизацию на Южный Кавказ

МИД РФ: миссия ЕС в Армении принесет дестабилизацию на Южный Кавказ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы