Вестник Кавказа

Баку и Астана заключили совместный План действий

Баку и Астана заключили совместный План действий
© Фото: пресс-служба МИД Азербайджана
Джейхун Байрамов провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана. Главы ведомств подписали совместный План действий.

В Астане состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Казахстана Джейхуна Байрамова и Мурата Нуртлеу, пишет пресс-служба МИД АР.

Руководитель азербайджанской дипломатии прибыл недавно в Казахстан с официальным визитом. Главы внешнеполитических ведомств двух государств провели встречу "один на один".

Сразу после этих переговоров началась встреча министров в расширенном составе. Они заявили, что стороны намерены обсудить множество актуальных вопросов повестки.

Байрамов отметил, что для делегации из Баку и него лично большая честь находиться в Казахстане. Он подчеркнул, что повестка переговоров достаточно широкая и актуальная.

Помимо этого, руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджана поздравил своих казахстанских коллег и весь народ Казахстана с наступлением священного месяца Рамазан.

В свою очередь руководитель казахстанского МИД заявил, что рад встретить своего коллегу из Азербайджана, а также сопровождающую его делегацию в месяц Рамазан.

Нуртлеу добавил, что на переговорах планируется затронуть широкий круг вопросов, в том числе совместные проекты. Кроме того, на встрече министры обсудят проблему Каспия.

Сразу после переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали совместный план действий между министерствами иностранных дел Азербайджана и Казахстана.

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