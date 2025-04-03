Вестник Кавказа

ВМФ Азербайджана и Казахстана проведут совместные учения

ВМФ Азербайджана и Казахстана проведут совместные учения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В казахстанской части Каспийского моря состоятся учения военных флотов Азербайджана и Казахстана.

Совместные учения проведут военно-морские силы Азербайджана и Казахстана. Мероприятие под названием "Каспийский бриз – 2025" пройдет в Актау, сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана. 

Сообщается, что ВМФ Азербайджана будут представлять два сторожевых катера, вспомогательное судно, а также береговые подразделения. 

Стороны планируют отработать взаимодействие между подразделениями, развертывание судов. Также военные поразят морские и воздушные цели, отработав навыки отражения угроз. 

Отдельно моряки будут тренироваться в оказании помощи терпящим бедствие кораблям и самолетам.

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