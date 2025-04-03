ВМФ Азербайджана и Казахстана проведут совместные учения

В казахстанской части Каспийского моря состоятся учения военных флотов Азербайджана и Казахстана.
Совместные учения проведут военно-морские силы Азербайджана и Казахстана. Мероприятие под названием "Каспийский бриз – 2025" пройдет в Актау, сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.
Сообщается, что ВМФ Азербайджана будут представлять два сторожевых катера, вспомогательное судно, а также береговые подразделения.
Стороны планируют отработать взаимодействие между подразделениями, развертывание судов. Также военные поразят морские и воздушные цели, отработав навыки отражения угроз.
Отдельно моряки будут тренироваться в оказании помощи терпящим бедствие кораблям и самолетам.