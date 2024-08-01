Токаев пожелал Азербайджану успехов в проведении COP29

Президент Казахстана заявил, что Азербайджан и страны Центральной Азии имеют большие возможности для расширения сотрудничества. Он пожелал Баку успехов в проведении COP29.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана рассказал о больших возможностях для расширения сотрудничества.
Он отметил, что ключевое значение имеет сотрудничество между Азербайджаном и странами региона в экологической сфере и борьбе с последствиями изменения климата.
"Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретают расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки"
- Касым-Жомарт Токаев
В заключение Токаев пожелал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву успехов в проведении глобальной климатической конференции COP29.