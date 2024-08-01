Вестник Кавказа

Токаев пожелал Азербайджану успехов в проведении COP29

Токаев пожелал Азербайджану успехов в проведении COP29
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Казахстана заявил, что Азербайджан и страны Центральной Азии имеют большие возможности для расширения сотрудничества. Он пожелал Баку успехов в проведении COP29.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана рассказал о больших возможностях для расширения сотрудничества.

Он отметил, что ключевое значение имеет сотрудничество между Азербайджаном и странами региона в экологической сфере и борьбе с последствиями изменения климата.

"Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретают расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки"

- Касым-Жомарт Токаев

В заключение Токаев пожелал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву успехов в проведении глобальной климатической конференции COP29.

 

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