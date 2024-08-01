Ильхам Алиев: Азербайджан и Центральная Азия являются единым геополитическим пространством

Ильхам Алиев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Он отметил, что страны являются единым историко-культурным и геополитическим пространством.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во встрече руководителей стран Центральной Азии и Азербайджана в Астане, пишет пресс-служба главы государства.

Он поблагодарил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева за приглашение и отметил, что это свидетельствует о дружеских и братских узах и развивающемся сотрудничестве между странами.

© Фото: сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев заявил, что это его 16-й визит в страны Центральной Азии за последние два года, а главы государств региона посетили Азербайджан в общей сложности 15 раз.

Президент назвал Азербайджан и Центральную Азию единым историко-культурным и геополитическим пространством, значение которого растет. Он отметил, что история, культура, религия и общие ценности объединяют народы стран.

Глава государства подчеркнул, что помощь стран Центральной Азии в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана является одним из проявлений братских отношений.

"В период почти 30-летней оккупации Армения уничтожила 9 городов и сотни населенных пунктов на этих территориях. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные восстановительные работы и осуществляется процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои исконные земли"

- Ильхам Алиев

Он напомнил, что с 2023 года в Физули функционирует школа Мирзы Улугбека от Узбекистана, а с этого года – центр детского творчества имени Курмангазы от Казахстана. Кроме того, в 2024 году был заложен фундамент школы в Агдамском районе от Кыргызстана. Ильхам Алиев поблагодарил лидеров стран за поддержку.

© Фото: сайт президента Азербайджана

Президент также сообщил, что нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между странами в обороне и безопасности. Он отметил прошедшие в июле в Казахстане военные учения "Бірлестік-2024", в которых участвовал и Азербайджан.

Помимо этого, Ильхам Алиев заявил о заинтересованности Азербайджана в тесном сотрудничестве в сфере возобновляемой энергией. Президент назвал заключенный в мае меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана первым шагом в сотрудничестве в зеленой энергетике.

Глава государства также назвал одним из важных направлений взаимодействия сотрудничество в транспортно-транзитной сфере.

"Увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с 1 млн до 5 млн т, мероприятия по повышению годовой пропускной способности международного торгового порта Алят с 15 млн до 25 млн т, заказы новых судов для торгового флота Азербайджана на Каспии, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии, еще больше повышают практическую значимость Срединного коридора"

- Ильхам Алиев

Кроме того, он рассказал о реализации инвестиционных проектов со странами Центральной Азии и создании совместных инвестиционных фондов. Президент добавил, что проект "Цифровой шелковый путь" поспособствует развитию цифровой инфраструктуры и цифровой безопасности.

© Фото: сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев также выделил сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии в рамках международных организаций, в частности, Специальной программы ООН для экономик стран ЦА – СПЕКА. Руководитель страны заявил, что итоги ноябрьского саммита в Баку важны с точки зрения практического развития сотрудничества.

Помимо этого, Ильхам Алиев напомнил о проведении в ноябре текущего года в Азербайджане климатической конференции COP29. Он добавил, что Баку в рамках председательства готов поддержать совместные со странами ЦА инициативы, направленные на решение проблем изменения климата в регионе.