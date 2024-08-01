В России появится стандарт для семейного отдыха

Стандарт для семейного отдыха будет разработан в России. Его составят специалисты Роскачества.

Роскачество готовит новый стандарт, он будет касаться семейного отдыха.

"Роскачество разрабатывает стандарт, направленный на удовлетворение потребностей путешествующих семей. <…> Разрабатываемый стандарт для семейного отдыха призван создать и обеспечить условия, соответствующие требованиям безопасности и характеристикам качества"

– организация

В стандарте пропишут требования для номерного фонда отелей, требования к питанию, анимационным программам, инфраструктуре. Должны учитываться интересы как отдыхающих младшего возраста, так и старшего поколения, говорится в сообщении.

В Роскачестве уточнили, что новый стандарт поможет туристам выбирать такой отдых, который будет комфортен всем членам семьи, передает ТАСС.