Семейные туристы выбирают отдых на Азове

В Краснодарском крае значительно, на 20%, вырос поток семейных туристов, которые выбирают отдых с детьми на Азовском море – морское побережье привлекает их своими песчаными пляжами, а море – небольшой глубиной.

С начала года Ейский, Темрюкский, Приморско-Ахтарский, Славянский и Щербиновский районы Краснодарского края посетили около 900 тыс туристов, что на 20 % больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Особой популярностью побережье Азовского моря пользуется у семей с детьми, и этому есть логичное объяснение – здесь не так многолюдно, как на курортах Сочи, море не пугает своей глубиной, вход в воду очень удобен для детей – здесь нет резких перепадов глубин, а мелководье тянется на десятки метров. Также здесь очень удобные песчано-ракушечные пляжи, передает "АиФ-Юг".

Номерной фонд Азовского побережья до конца августа забронирован на 67%, что тоже выше, чем в прошлом году, на 7% – очевидно, свою роль в этом сыграли и цены, которые намного демократичнее, чем на большинстве кубанских курортов. Так, легендарный Абрау-Дюрсо стал вторым в России по дороговизне после тверского Осташкова – цена за сутки размещения в гостинице поселка сейчас составляет 7,5 тыс рублей.