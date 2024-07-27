Около 1 млн туристов могут посетить Сочи в августе

Скоро подойдет к завершению курортный сезон этого года. Напоследок Сочи хочет принять еще 1 млн туристов в августе. Власти города делают все возможное, чтобы путешественники чувствовали себя комфортно и в безопасности.

Сочи хочет принять около одного млн туристов в завершающем лето месяце. С начала года курорт уже посетили более 4 млн путешественников, рассказали власти города.

"Сочи с начала года принял более 4,5 млн гостей. Сегодня единовременно в городе находится свыше 206 тыс туристов. Средняя загрузка средств размещения Сочи - 91%. Отели горного кластера заполнены на 79%"

- администрация Сочи

Со слов заместителя руководителя курорта Олега Бурлева, август – самый популярный месяц для отдыха у туристов, поэтому бурный наплыв весьма реален.

Ежедневно сочинский аэропорт пропускает через себя более 60 тыс пассажиров.

"Для обеспечения комфортного и безопасного отдыха сочинцев и гостей курорта держим на контроле все вопросы жизнедеятельности города"

- Олег Бурлев

Администрация города регулярно проверяет качество морской воды. С января этого года было взято более 3,5 проб. На данный момент специалисты нарушений не выявили.

Напомним, что на днях сочинские власти проверили качество оказаний туристических услуг. Было выявлено несколько нарушений среди владельцев внедорожников, осуществлявших экскурсии, а также закрыты точки незаконной торговли, продававших их.