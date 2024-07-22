Турпоток в Сочи установил новый рекорд

За полгода в Сочи отдохнули 4,3 млн туристов, половина выбрала горы, половина - море. Такие показатели являются рекордными, рассказал мэр Сочи.

Курортный Сочи с начала 2024 года выбрали место отдыха 4,3 млн человек, это рекорд, рассказал градоначальник Андрей Прошунин.

«Наше сочинское гостеприимство оценили уже 4,3 миллиона гостей. Причем каждый второй – отдохнул в горном кластере, и это рекордные цифры. Сейчас на курорте больше 200 тысяч туристов»

– Прошунин

Он отметил, что многие путешественники приезжают в Сочи не в первый раз, зачастую с семьями. Курорт востребован не только среди соотечественников, но и среди иностранцев - Сочи посетили гости из более чем 70 стран мира.

В целом туристический поток в Сочи в текущем году вырос на 7% от прошлогоднего. Более всего востребован санаторный отдых, в этом сегменте загрузка полная, а иногда и превышающая 100% - для туристов организуются дополнительные места.