На что готова Россия для Грузии?

В МИД РФ объявили о готовности Москвы оказывать помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Заявление представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало в годовщину Пятидневной войны на фоне существенного улучшения российско-грузинских отношений.

Позиция России

Сегодня исполнилось 16 лет с начала Пятидневной войны в Южной Осетии. В связи с этим пресс-секретарь МИД Мария Захарова сделала любопытное заявление: Россия готова оказать содействие для нормализации отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией, говорится в комментарии на сайде МИД РФ.

"Россия готова и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа, в том числе оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом в целях установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в общем для них регионе", - заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что еще в октябре 2008 года были запущены Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Участникам этих дискуссий (Тбилиси, Сухуму и Цхинвалу) необходимо согласовать договоренность о неприменении силы и запустить демилитаризацию границ. По оценкам Москвы, достижение таких соглашений позволит избежать повторения событий 2008 года.

Позиция Грузии

В Грузии тоже вспоминают годовщину войны. Нынешнее правительство в Тбилиси считает военные столкновения 2008 года ошибкой кабмина Михаила Саакашвили. Более того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе допустил создание парламентской комиссии и обращение в прокуратуру и конституционный суд для выяснения обстоятельств войны.

"Правовая форма (выяснения обстоятельств войны 2008 года - прим. ред.) может быть разной. Обо всем этом общество узнает, но главным является то, что преступление 2008 года, которое совершил режим [Михаила] Саакашвили, "Национального движения", [должно быть] расследовано до конца"

- Ираклий Кобахидзе

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили добавил, что войны 2008 года можно было бы избежать, если у власти была бы партия, похожая на нынешнюю "Грузинскую мечту". "Если в августе 2008 года вместо "Национального движения" была бы патриотичная власть, войны не было бы, не было бы более 400 убитых военных и гражданских, 125 потерянных сел, более 1,7 тыс раненых, признания независимости Абхазии и Южной Осетии", - сказал он журналистам.

Чего конкретно будут добиваться расследованием власти Грузии, частично раскрыл политсовет правящей партии "Грузинская мечта". В опубликованном накануне заявлении говорится, что война 2008 года являлась авантюрой партии Саакашвили. Расследование планируется на период после парламентских выборов в Грузии, запланированных на 26 октября.

Позиция НАТО

Накануне годовщины войны, несмотря на кризис в отношениях из-за принятого "Грузинской мечтой" закона об иноагентах, в НАТО решили продемонстрировать солидарность с Тбилиси. В Брюсселе призвали Россию вывести свои войска с территорий Южной Осетии и Абхазии.

Позиция Абхазии

В Абхазии сегодня решили отреагировать на слухи о том, что в республике планируется создание военно-морской базы России, распространявшиеся в западных СМИ с осени прошлого года. "Что касается Очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы", - сказал глава абхазского МИД Сергей Шамба.

Что будет делать Россия?

Анализируя сегодняшние новости по региону, можно сделать следующие выводы. Так как отношения России и Грузии в последние два года восстанавливаются (отмена виз для грузинских граждан, открытие авиасообщения), Москва пытается достичь нормализации между Грузией и Абхазией/Южной Осетией. НАТО пытается эксплуатировать реваншистские настроения в Грузии и подталкивает ее к открытию второго фронта против России, а правящая партия не поддается провокациям и продолжает курс на улучшение связей с Москвой.

Отсюда возникает логический вопрос, может ли Москва предложить какую-то формулу примирения Грузии с Абхазией и Южной Осетией, устраивающую все стороны?

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Шота Апхаидзе считает, что улучшение российско-грузинских отношений создает благоприятные условия для грузино-абхазской и грузино-югоосетинской нормализации.

"Сближение России и Грузии создает конструктивные условия и спасает регион от очередной войны. Война 2008 года произошла как раз на фоне охлаждения российско-грузинских отношений", - прежде всего сказал он в беседе с корреспондентом "Вестником Кавказа".

Что касается конкретных форматов нормализации, то, по мнению Апхаидзе, Россия хотела бы начать прямой диалог конфликтующих сторон по вопросу урегулирования их отношений при посредничестве Москвы. В то же время цель Тбилиси - "воссоединение этих регионов" с Грузией.

Какие здесь есть препятствия?

В процессе довольно много подводных камней. Это и предстоящие парламентские выборы в Грузии. Правительство Кобахидзе также опасается восстанавливать дипломатических отношений с Россией, ведь тогда оппозиция обвинит его в том, что в нем работают "ставленники Кремля". Есть сложности и в самом процессе урегулирования конфликта. В частности, Россия не будет, как того хотят в Грузии, отдавать какие-либо территории.

"Россия не станет отзывать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, потому что здесь нет каких-то гарантий со стороны Грузия, что она не будет после этого кардинально менять свою внешнюю политику. Россия не будет прямо возвращать эти территории, да и не может, так как эти этнические конфликты существовали еще в начале ХХ века. Там проблемы были постоянно, а с 90-х годов они приобрели более глобальный масштаб", - говорит Апхаидзе.

С грузинской стороны, по оценкам эксперта, не стоит ожидать согласия на демилитаризацию границ: "Демилитаризации границы между Грузией и Южной Осетией, между Грузией и Абхазией абсолютно исключается. Грузинская сторона не пойдет на такой шаг".

Кроме того, для достижения прогресса в процессе урегулирования конфликта для Грузии, по словам эксперта, важно возвращение в Абхазию и Южную Осетию грузинских беженцев и гарантии, что на территории Южной Осетии не будут создаваться частные военные компании.

Шота Апхаидзе считает, что сейчас более реально достичь согласия об отказе от применения силы. Такая договоренность может создать основу для долгосрочного решения конфликтов. Он считает неуместными предположения о том, что улучшение российско-грузинских отношений может навредить безопасности и благополучию Южной Осетии и Абхазии.