Власти Грузии отдадут оппозицию под суд за войну 2008 года

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" охарактеризовала августовскую войну 2008 года как "преступную авантюру" Единого Национального движения и пообещала провести публичный судебный процесс над ЕНД после парламентских выборов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал провести расследование преступления, совершенного Михаилом Саакашвили и его партией "Единое Национальное движение" (ЕНД), совершенное в 2008 году, и примерно наказать виновных в кровавом преступлении.

"Правовая норма может быть разной, это может быть обращение в прокуратуру, может быть парламентская следственная комиссия или обращение в Конституционный суд, могут быть использованы все инструменты. Общество узнает обо всем этом, главное, что это преступление должно быть расследовано"

- Ираклий Кобахидзе

Также "Грузинская мечта" обвинила бывшую правящую партию в попытке втянуть Грузию в очередную войну и открыть в стране "второй фронт", обнародовав заявление по этому поводу.

"В 2008 году эти люди сознательно организовали худшую провокацию и совершенно сознательно выполнили полученное извне антигосударственное задание. От кого исходил этот приказ и чьи задачи выполняли высшие должностные лица правительства того времени, мы не будем здесь намеренно останавливаться на этом вопросе, ибо все выяснит публичный судебный процесс. Мы будем стороной-истцом в этом процессе, а ЕНД придется нести коллективную ответственность за вероломное преступление, совершенное против страны и народа"

- заявление "Грузинской мечты"

Партия охарактеризовала последствия необдуманных действий грузинских властей как "самые страшные", отметив, что в результате них страна потеряла два исторических региона, жертвами войны стали сотни солдат и мирных жителей, а 30 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома. Оставить преступление такого масштаба безнаказанным недопустимо, говорится в заявлении.

Когда начнется суд над ЕНД?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что политические условия для уголовного дела об организации войны 2008 года сложатся в Грузии только после парламентских выборов.

"Я думаю, пока мы увидим лишь политические заявления властей по этой теме. После парламентских выборов уголовный процесс не исключен, но до выборов власти вряд ли будут заниматься возбуждением дела по факту участия лично Михаила Саакашвили и его команды в запуске войны 2008 года", - сказал он.

"Грузинская мечта" исходит из того, что Михаил Саакашвили не сумел уберечь страну от военного противостояния с Россией. Он не смог добиться решения южноосетинской проблемы мирным путем и действительно сглупил, когда принял решение атаковать Цхинвали, на что последовала реакция России. То есть власти хотят сейчас дать реальную оценку тому, что произошло в 2008 году, установить степень ответственности Михаила Саакашвили как тогдашнего главы государства", - отметил Васо Капанадзе.

"Но прямо сейчас "Грузинская мечта" занята другими проблемами. Она находится под прессингом высокопоставленных представителей США и ЕС. До выборов "Мечте" попросту политически не выгодно начинать большой процесс против Саакашвили, поскольку тогда давление на Грузию будет только усилено – а его и так очень много из-за закона о прозрачности иностранного влияния", - указал политолог.

"Кстати, многое будет зависеть от исхода выборов. Если оппозиция вдруг победит, наступит совсем другая реальность. Не будет никакого суда над Саакашвили, напротив, его выпустят из тюрьмы. Тогда Грузия может вновь превратиться в анти-Россию. Поэтому власти сейчас сосредоточены на том, чтобы выиграть выборы", - заключил Васо Капанадзе.