Вестник Кавказа

Вечернее ДТП с мотоциклистом унесло жизнь мужчины в Ставрополе

Вечернее ДТП с мотоциклистом унесло жизнь мужчины в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье устанавливают все детали аварии, унесшей жизнь мотоциклиста. ДТП произошло в среду вечером.

Вечером 7 августа в Ставрополе столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл Yamaha. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Согласно предварительной информации, столкновение произошло, когда водитель иномарки выезжал с парковки.

В результате происшествия погиб 37-летний мужчина, который управлял мотоциклом. Он погиб на месте от полученных травм.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Устанавливаются детали произошедшего.

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