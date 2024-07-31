Вечернее ДТП с мотоциклистом унесло жизнь мужчины в Ставрополе

На Ставрополье устанавливают все детали аварии, унесшей жизнь мотоциклиста. ДТП произошло в среду вечером.
Вечером 7 августа в Ставрополе столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл Yamaha. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
Согласно предварительной информации, столкновение произошло, когда водитель иномарки выезжал с парковки.
В результате происшествия погиб 37-летний мужчина, который управлял мотоциклом. Он погиб на месте от полученных травм.
По факту произошедшего заведено уголовное дело. Устанавливаются детали произошедшего.