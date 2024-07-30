Авария с машиной ДПС произошла в Ставрополе – есть раненые

Патрульная машина попала в ДТП в Ставрополе сегодня. Виновник аварии мог быть нетрезв. В результате пострадали два человека, они попали в больницу. Идет проверка.

Иномарка врезалась в полицейский автомобиль сегодня в Ставрополе, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Инцидент произошел так. Машина ДПС остановилась на красный свет. Водитель, управлявший ехавшим сзади "Мерседесом", неправильно выбрал дистанцию – и его авто влетело в патрульный автомобиль.

"В результате автоаварии с травмами в городскую больницу доставлены два сотрудника ДПС"

– Госавтоинспекция

Водителем иномарки оказался 39-летний житель Ставрополя. В течение последних двух лет его 12 раз привлекали к ответственности за то, что он нарушал правила.

Более того, сразу после аварии выяснилось, что мужчина проявляет признаки опьянения. Однако от освидетельствования он отказался, за что на него был оформлен протокол. Мужчине грозит лишение прав до двух лет. Кроме того, ему придется заплатить штраф 30 тыс рублей.

Более того, в отношении водителя иномарки были подписаны и другие протоколы – у него не было страховки, также мужчина пропустил сроки выплат прежних штрафов.