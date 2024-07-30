ДТП на трассе "Кавказ": иномарка сбила жителя КЧР

В Кочубеевском районе Ставрополья на трассе "Кавказ" водитель легковушки насмерть сбил мужчину из КЧР, который переходил дорогу в неположенном месте. Ранее владелец иномарки не раз нарушал скоростной режим и получал штрафы.

На трассе "Кавказ" случилось страшное ДТП: иномарка сбила человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте, рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Житель Карачаево-Черкесии переходил дорогу около 3 ночи на 223 км трассы «Кавказ» в Кочубеевском районе Ставрополья. На его одежде не было никаких светоотражающих элементов, которые бы могли его выделить на дороге в темное время суток. Водитель машины марки "Kia Rio" как раз не заметил пешехода и на большой скорости сбил его. В результате столкновения 46-летний мужчина из КЧР погиб на месте от полученных травм.

"Удар был такой силы, что пешеход скончался, а водитель получил травму головы и перелом носа. Его пассажирке оказана помощь из-за нервного потрясения"

- Госавтоинспекция Ставрополья

Водителем иномарки был 38-летний житель соседней республики. По данным ведомства, он не раз нарушал правила ПДД – за последние два месяца он получил около 11 штрафов.

Сотрудники инспекции проводят проверку. На данный момент они выяснили, что водитель был трезв во время поездки.