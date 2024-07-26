Вестник Кавказа

ДТП на Ставрополье: водитель купил машину и почти сразу разбил ее

ДТП на Ставрополье: водитель купил машину и почти сразу разбил ее
© Фото: ГАИ Ставропольского края
Житель Ставрополя устроил аварию с пострадавшим под Иноземцево. При этом он разбил свой автомобиль, который приобрел всего несколько недель назад. Возможно, водитель был нетрезв.

Водитель, предположительно, в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП на Ставрополье, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Инцидент произошел у поселка Иноземцево, накануне вечером, ближе к ночи, примерно в 23:20.

Двигаясь по трассе на машине ZEEKR-001, 46-летний водитель потерял управление и съехал с дороги, после чего врезался в дерево.

В результате сам автолюбитель, житель краевой столицы, не пострадал. Зато получил травму его пассажир (42 года). У мужчины диагностировали перелом плеча.

Правоохранители заметили у водителя признаки опьянения. Но освидетельствование проходить он отказался, за что понесет административную ответственность.

Кроме того, оказалось, что разбитый автомобиль был "с иголочки" – владелец приобрел его всего три недели назад.

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