Трое детей госпитализированы после аварии на Ставрополье

В Изобильненском районе Ставрополья случилось ДТП с участием легковушки. Пострадало трое детей, рассказали в Госавтоинспекции края.
Машина марки "Lada Priora" двигалась по маршруту "Сенгилеевское-Новотроицкая". На этом участке дороги стояло ограничение скорости в 40 км/ч из-за ремонта, однако водитель ехал значительно быстрее. Женщина не справилась с управлением и задела обочину, вследствие чего машина перевернулась.
В салоне автомобиля находилось трое детей, направлявшихся в лагерь.
"С переломами и травмами в больницу доставлены трое пассажиров (мальчики 14,12 и 10 лет)"
- Госавтоинспекция Ставропольского края
Женщина за рулем не была травмирована.
Сотрудники ведомства выдвинули версию, что водитель уснул за рулем, так как происшествие случилось рано утром. Тем не менее, известно, что в течение двух лет она более 20 раз получала штраф за превышение скорости.
Госавтоинспекция продолжает проверку и уточняет детали аварии.