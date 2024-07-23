Трое детей госпитализированы после аварии на Ставрополье

Превысив скорость на одной из дорог Ставрополья, водитель легковой машины не справился с управлением и перевернул автомобиль. Он не пострадал, однако его малолетним пассажирам потребовалась госпитализация. Госавтоинспекция края проводит проверку.

В Изобильненском районе Ставрополья случилось ДТП с участием легковушки. Пострадало трое детей, рассказали в Госавтоинспекции края.

Машина марки "Lada Priora" двигалась по маршруту "Сенгилеевское-Новотроицкая". На этом участке дороги стояло ограничение скорости в 40 км/ч из-за ремонта, однако водитель ехал значительно быстрее. Женщина не справилась с управлением и задела обочину, вследствие чего машина перевернулась.

В салоне автомобиля находилось трое детей, направлявшихся в лагерь.

"С переломами и травмами в больницу доставлены трое пассажиров (мальчики 14,12 и 10 лет)"

- Госавтоинспекция Ставропольского края

Женщина за рулем не была травмирована.

Сотрудники ведомства выдвинули версию, что водитель уснул за рулем, так как происшествие случилось рано утром. Тем не менее, известно, что в течение двух лет она более 20 раз получала штраф за превышение скорости.

Госавтоинспекция продолжает проверку и уточняет детали аварии.