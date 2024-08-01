Российские атлеты завершили участие на Олимпиаде

Российские спортсмены закончили выступление на Олимпийских играх. Россияне завоевали лишь одну медаль – серебро. В заявке было 15 атлетов.

Российские спортсмены завершили свои выступления на летних Олимпийских играх в Париже. Всего в заявке оказались 15 атлетов, которые участвовали в разных видах спорта.

Россиянам удалось завоевать одну награду – серебро. Это сделали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, ставшие вторыми в женском парном разряде на соревнованиях по теннису.

Помимо тенниса, россияне боролись за медали в спортивной гимнастике (прыжки на батуте), греблях на байдарках и каноэ, плавании и велоспорте.