Вестник Кавказа

Олимпиада в Париже: итоги 13-го дня

поединок Хасана Яздани и Азамата Даулетбекова
© Фото: сайт Международной федерации борьбы
В Париже завершился 13-й день Олимпийских игр. Лидерство в медальном зачете по-прежнему удерживают США. Вторую строчку занимает Китай, а третью – Австралия.

На летних Олимпийских играх в Париже состоялся 13-й день соревнований. В четверг было разыграно 28 комплектов наград в 14 видах спорта.

Азербайджан

Хасрат Джафаров стал обладателем бронзовой медали по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. В бою за "бронзу" он был сильнее Амантура Исмаилова из Кыргызстана.

Турция

Женская сборная Турции по волейболу встречалась сегодня с командой Италии. Победу со счетом 3:0 одержали итальянки (25:22, 25:19, 25:22). В матче за "бронзу" турецкие волейболистки встретятся со сборной Бразилии. Игра пройдет 10 августа. В финале турнира, который состоится 11 августа, встретятся сборные США и Италии.

Хатис Акбаш завоевала серебряную медаль в женском турнире по боксу в категории до 54 кг. В решающем бою она уступила китаянке Чан Юань.

Медальный зачет

На протяжении последних нескольких дней дня тройка лидеров медального зачета остается неизменной. Первое место по-прежнему занимают Соединенные Штаты, завоевавшие 30 золотых, 38 серебряных и 35 бронзовых медалей. На второй строчке располагается Китай (29 золотых, 25 серебряных и 19 бронзовых медалей), на третьей – Австралия (18 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей).

В пятерку также входят Франция (14 золотых, 19 серебряных и 21 бронзовая медаль) и Великобритания (13 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая медаль)

Из стран Южного Кавказа успешнее всех по-прежнему Азербайджан, который находится на 24-м месте. Азербайджанские спортсмены на данный момент завоевали 4 медали – два "золота", одно "серебро" и одну "бронзу". Грузия с четырьмя медалями располагается на 35-м месте. Грузинские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медаль. Армения с 3 медалями (2 серебряных награды и одна бронзовая) находится на 62-й строчке.

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