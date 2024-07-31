Госдума предложила создать единый реестр нарушителей спокойствия в самолете

Минтранс России поддерживает предложение Госдумы организовать единый реестр, куда буду вноситься те, кто был уличен в нарушении правил поведения на борту самолета. По их мнению, это повысит уровень ответственности граждан.
«Депутатом Государственной Думы Надеждой Школкиной и авиакомпанией "Аэрофлот" выдвинута законодательная инициатива о внесении изменений в воздушное законодательство в части усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна»
- Минтранс РФ
Если человек попадает в реестр, то ему грозит ограничение полетов на срок от 1 года до 3 лет. Наказание будет действовать после повторного нарушения.
Кроме того, ведомство предлагает расширить перечень нарушений, из-за которых пассажир может попасть в специальный реестр. Это предложение вскоре попадет под разработку.