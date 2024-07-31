Госдума предложила создать единый реестр нарушителей спокойствия в самолете

Для того, чтобы повысить ответственность пассажиров по соблюдению правил поведения в самолете, Госдума предложила создать единый «черный список» авиапассажиров, куда будут вносить всех дебоширов. Минтранс РФ уже поддержало инициативу. Вскоре начнется разработка вопроса.

Минтранс России поддерживает предложение Госдумы организовать единый реестр, куда буду вноситься те, кто был уличен в нарушении правил поведения на борту самолета. По их мнению, это повысит уровень ответственности граждан.

«Депутатом Государственной Думы Надеждой Школкиной и авиакомпанией "Аэрофлот" выдвинута законодательная инициатива о внесении изменений в воздушное законодательство в части усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна»

- Минтранс РФ

Если человек попадает в реестр, то ему грозит ограничение полетов на срок от 1 года до 3 лет. Наказание будет действовать после повторного нарушения.

Кроме того, ведомство предлагает расширить перечень нарушений, из-за которых пассажир может попасть в специальный реестр. Это предложение вскоре попадет под разработку.