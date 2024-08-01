Неизвестный расстрелял мужчину в автомобиле в Ингушетии

В Ингушетии неизвестный обстрелял на мойке автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина, его доставили в медучреждение.
В Ингушетии неизвестный открыл огонь по автомобилю местного жителя и скрылся. Об этом сказано в заявлении регионального МВД.
Случай произошел сегодня на автомойке в Малгобекском районе.
Неизвестныq совершил ряд выстрелов и ранил мужчину, находившегося в машине.
"В 11.18 мск в пятницу в селении Сагопши на территории автомойки неизвестный, передвигавшийся на автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в автомашину "Лада Гранта", ранив находившегося в ней местного жителя 1990 года рождения"
– МВД республики
Пострадавшего с огнестрельными ранениями отвезли в больницу.
Сотрудники полиции приступили к поиску нападавшего.