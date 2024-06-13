Бастрыкин заинтересовался свалкой в Кабардино-Балкарии 

Бастрыкин поручил проверить обращение жителей КБР о дурно пахнущей свалке возле села. Об этом информирует информационный центр СК России.

После появления видеообращения жителей села в Кабардино-Балкарии в СМИ, в котором они выразили свои опасения и недовольство из-за мусорной свалки, расположенной в непосредственной близости от их жилых домов, председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии Андрею Потапову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах»

– информационный центр СК России.

Следственный комитет взял это обращение в серьезное внимание и решил провести полное расследование обстоятельств случившегося. Председатель СК РФ отметил, что защита окружающей среды и здоровья граждан - одна из приоритетных задач, и любые нарушения в этой сфере должны быть тщательно расследованы и пресечены.

Отметим, что свалки, особенно расположенные близко к жилым зонам, представляют серьезную угрозу. Они не только портят внешний вид местности, но и могут иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья людей и экосистемы в целом.