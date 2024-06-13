Вестник Кавказа

Бастрыкин заинтересовался свалкой в Кабардино-Балкарии 

Бастрыкин заинтересовался свалкой в Кабардино-Балкарии 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бастрыкин поручил проверить обращение жителей КБР о дурно пахнущей свалке возле села. Об этом информирует информационный центр СК России.    

После появления видеообращения жителей села в Кабардино-Балкарии в СМИ, в котором они выразили свои  опасения и недовольство из-за мусорной свалки, расположенной в непосредственной близости от их жилых домов, председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. 

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии Андрею Потапову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах»

– информационный центр СК России. 

Следственный комитет взял это обращение в серьезное внимание и решил провести полное расследование обстоятельств случившегося. Председатель СК РФ отметил, что защита окружающей среды и здоровья граждан - одна из приоритетных задач, и любые нарушения в этой сфере должны быть тщательно расследованы и пресечены. 

Отметим, что свалки, особенно расположенные близко к жилым зонам, представляют серьезную угрозу. Они не только портят внешний вид местности, но и могут иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья людей и экосистемы в целом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2185 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туристка получила травму головы на экотропе в горах Кабардино-Балкарии

Туристка получила травму головы на экотропе в горах Кабардино-Балкарии

&quot;Газель&quot; и легковушка встретились в смертельном ДТП в КБР

"Газель" и легковушка встретились в смертельном ДТП в КБР

Ставропольские спасатели взошли на Эльбрус в честь праздника альпинистов

Ставропольские спасатели взошли на Эльбрус в честь праздника альпинистов

Ветер оставил без света часть селений Кабардино-Балкарии

Ветер оставил без света часть селений Кабардино-Балкарии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы