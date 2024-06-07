Вестник Кавказа

Огромная свалка под Пятигорском взволновала Ставрополье

Огромная свалка под Пятигорском взволновала Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Ставрополья жалуются на свалку в районе Кавминвод. Стихийный мусорный полигон появился под Пятигорском несколько лет назад.

Жители Ставропольского края жалуются на свалку в районе Кавминвод, которая увеличивается, передает местное отделение "Народного фронта".

Стихийный мусорный полигон образовался под Пятигорском несколько лет назад. Строительные и бытовые отходы скапливаются рядом с домами на окраине хутора Новая Пролетарка.

В "Народном фронте" заявили, что местные жители обращались к правоохранителям и работникам администрации. Несмотря на положительные ответы, полигон продолжает увеличиваться.

Отмечается, что краевые общественники написали письмо в природоохранную прокуратуру. Они намерены добиться уничтожения свалки под Пятигорском.

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