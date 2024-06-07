Несколько трасс оказались подтоплены из-за ливня на Ставрополье

Водителей попросили временно не ездить по дорогам Буденновского округа Ставрополья. Из-за обильных осадков там размыло часть трасс.

Сильный дождь подтопил несколько трасс в Ставропольском крае. Об этом сообщает Миндор региона.

"В частности, участок автомобильной дороги Александровское – Новоселицкое – Буденновск (37-й км) и Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск (25-й км). Наблюдается сход воды и ее перелив на проезжую часть"

– пресс-служба ведомства

В связи с этим водителям рекомендуют временно отказаться от поездок в Буденновском округе.

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что сошедший неподалеку от Буденновска селевой поток привел к образованию слоя скользской глины на проезжей части. Граждан просят не ездить на автомобилях в такую погоду и быть бдительными.

На фоне непогоды дорожное учреждение "Стававтодор" было переведено на усиленный режим работы.