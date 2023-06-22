МЧС предупредило об опасных дождях в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии

Региональные управления МЧС по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии заявили о приближающемся ливне и граде. Стихия может повлечь за собой выход рек из берегов и сход селевых потоков.

В МЧС по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии заявили о грядущих ливнях с грозой и граде. Об этом предупредили в пресс-службах региональных ведомств.

Кроме того, ожидается шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 25 м/с. Погодные условия могут повлечь за собой сход селя в горах, а также увеличение уровня воды в водоемах.

Особому риску подтопления на фоне погоды подвергаются населенные пункты, расположенные в низине.