Вестник Кавказа

МЧС предупредило об опасных дождях в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии

Гроза
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Региональные управления МЧС по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии заявили о приближающемся ливне и граде. Стихия может повлечь за собой выход рек из берегов и сход селевых потоков.

В МЧС по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии заявили о грядущих ливнях с грозой и граде. Об этом предупредили в пресс-службах региональных ведомств.

Кроме того, ожидается шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 25 м/с. Погодные условия могут повлечь за собой сход селя в горах, а также увеличение уровня воды в водоемах.

Особому риску подтопления на фоне погоды подвергаются населенные пункты, расположенные в низине.

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